"Les Marseillais" : Carla et Kevin, le couple le plus british de l'aventure

4. Carla et Kevin, le couple le plus british de l'aventure

publié le 14/10/2020 à 07:01

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce quatrième épisode, rencontre avec un des couples emblématiques de l'émission. Ils vous ont émus avec la naissance de leur fille. Ils vous ont fait rire pendant leurs aventure à Londres. Il s’agit de Carla et Kevin, les plus british des Marseillais, prêts à faire la fête.

De leurs débuts dans Les Marseillais à leur déménagement pour Londres, leur fille Ruby et leur retour à Marseille, le couple se confie. "Je pense que dès la première semaine où j'ai démarré les aventures des Marseillais, on l'oublie [la caméra] parce qu'ils vivent tellement 24 heures sur 24 avec nous qu'au final, on ne fait plus attention aux caméras", explique d'ailleurs Carla. "On ne va pas se mentir, c'est vrai qu'entre la télé, le métier d'influenceurs et tout ce qu'on fait autour. Ça a changé notre vie", renchérit Kevin.

