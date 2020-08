"Let's Love", la nouvelle collaboration entre David Guetta et Sia annoncée

publié le 28/08/2020 à 12:07

Une nouvelle collaboration qui s'annonce grandiose. David Guetta a annoncé, jeudi 27 août, un duo avec la chanteuse Sia. Baptisé Let's Love, le titre sortira le 11 septembre prochain et semble emprunté aux sons des années 80, comme le démontre le teaser posté sur les réseaux sociaux du DJ de 52 ans.

Les deux artistes se connaissent très bien puisqu'ils n'en sont pas à leur première association musicale. En 2011, David Guetta a mis en lumière le talent de Sia dans la chanson Titanium [un des plus gros succès de David Guetta, le clip vidéo cumule plus de 1,3 milliard de vues sur YouTube], une musique qu'elle avait pourtant refusée au début, avant d'accepter voyant le DJ français très insistant. Les deux artistes ont enchaîné les collaborations avec les titres She Wolf (paru en 2012) et Flames (paru en 2018).

Plusieurs grandes personnalités de la musique ont fait part de leur engouement quant à l'arrivée de ce titre. DJ Snake, Nicky Romero, Tiësto, tous ont laissé un message en commentaire de la publication Instagram.