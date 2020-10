publié le 21/10/2020 à 14:58

Une longue absence musicale enfin justifiée. Lucenzo a évoqué avec beaucoup de pudeur, lors de son entretien dans Le Studio Fun Radio, sa période creuse de dix ans après l'énorme succès de son tube Danza Kuduro, qui figure sur la bande originale de Fast and Furious 5.

Le chanteur franco-portugais a dévoilé avoir été en litige avec son ancien producteur, menant les deux devant les tribunaux. "Comme tout le monde, on a tous des moments où ça va et d'autres où ça va moins bien. On est tous des humains (...) Mais c'est surtout lié à des problèmes avec mon ancien producteur. J'en ai jamais parlé ouvertement. Il y a beaucoup de gens qui me disaient 'pourquoi tu sors rien ?'. Je vais vous l'avouer aujourd'hui. C'est en grande partie parce qu'il y a eu un procès avec mon ancien producteur, qui s'est d'ailleurs terminé il n'y a pas longtemps", a souligné l'artiste de 37 ans.

Un procès pénible "psychologiquement" qui a empêché l'auteur-compositeur-interprète de sortir le moindre disque depuis 2010. Le chanteur franco-portugais revient donc plus en forme que jamais avec son nouveau morceau No Me Ama, une reprise efficace et envoûtante de Let Me Love You, tube signé Mario en 2004. "Je suis d'autant plus fier de revenir comme ça", a-t-il conclu.