Nintendo Direct : comment suivre l'annonce des nouveaux jeux Switch ?

publié le 17/02/2021 à 15:37

Une soirée événement pour tous les fans de jeux vidéo. Nintendo dévoilera sa fameuse conférence - Nintendo Direct - ce mercredi 17 février à 23h00. Celle-ci aura pour but de dévoiler aux joueurs et joueuses du monde entier les plans de la firme japonaise quant à ses prochaines sorties vidéoludiques de ce premier semestre 2021 sur sa console phare, la Nintendo Switch, qui a atteint des chiffres de vente particulièrement importants avec presque 80 millions de machines vendues depuis son lancement en mars 2017.

Le géant de l'industrie compte bien surfer encore sur le succès de sa console malgré la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X/S. Il faut dire que la pandémie a eu du bon pour Nintendo puisque sa console s'est rapidement retrouvée en rupture de stock lors du confinement. Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart Live : Home Circuit ont pu divertir les gamers chez eux. Quoi de mieux alors pour la firme qui a fait naître des licences iconiques (Zelda, Mario, Kirby, etc...) dans le monde du jeu vidéo que de faire une présentation de ses prochaines grosses sorties de ce début d'année.

Pour suivre la soirée événement de Nintendo il vous suffit de vous connecter à partir de 23h00 pile sur le site web Nintendo Direct ou sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Vous aurez ainsi l'occasion de suivre l'ensemble des annonces faîtes par le constructeur japonais. On espère évidemment de belles surprises. Zelda fêtant ses 35 ans d'existence, on pourrait donc s'attendre à une éclatante annonce qui pourrait ravir les fans.