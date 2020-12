Quels sont les meilleurs jeux vidéo de l'année 2020 ?

publié le 29/12/2020 à 14:39

Une belle année pour le jeu vidéo ? Avec des titres forts sortis ces douze derniers mois, il faut dire que les développeurs et éditeurs ont su faire plaisirs aux joueurs et joueuses du monde entier. Que ce soit sur les consoles de Sony (la PlayStation 4 et la PlayStation 5), les consoles de Microsoft (la Xbox One X et la Xbox Series X), ou bien encore celle de Nintendo (la Nintendo Switch), plusieurs belles expériences vidéoludiques ont été proposées.

Des suites très attendues (The Last of Us : Part 2, Ori and the Will of the Wisps), de nouvelles licences (Ghost of Tsushima, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077), et des remake (Final Fantasy VII Remake, Mafia : Definitive Edition) ont ainsi pu divertir les fans de jeu vidéo durant cette année assez particulière.

La rédaction de Funradio.fr vous propose de découvrir nos coups de cœur vidéoludiques qui ont su nous marquer en 2020.

1. "The Last of Us Part 2" : une majestueuse apocalypse qui éteint la concurrence

> The Last of Us Part II | Bande-annonce de lancement - VF | Exclu PS4

Indéniablement une expérience marquante. Cette suite a su se faire attendre après un premier épisode époustouflant paru en 2013 sur PS3 et en 2014 sur PS4. Naughty Dog - le studio de développement américain - en charge de la série des Uncharted a donné vie à une nouvelle licence particulièrement savoureuse qui a su conquérir le cœur des gamers.



Le jeu vous transporte dans un univers post-apocalyptique dans lequel survivre est le maître mot. Vous retrouverez dans cette aventure, avoisinant la trentaine d'heures de jeu, les personnages Ellie et Joel, qui ont su procurer de vibrantes émotions aux joueurs et joueuses du monde entier dans le premier volet. Plus dure, plus mature et plus violente, cette exclusivité Playstation 4 s'inscrit comme une aventure marquante tant celle-ci s'avère prenante.

Disponible uniquement sur Playstation 4.

2. "Ori and the Will of the Wisps" : une aventure onirique mémorable

> Ori and the Will of the Wisps - E3 2018 - Gameplay Trailer

La suite de Ori and the Blind Forest était attendue de pied ferme par toute une communauté de joueurs et joueuses ayant été bluffé.e.s par la qualité du titre. Force est de constater que cette nouvelle aventure ne déçoit pas. On retrouve un univers absolument sublime, avec une direction artistique majestueuse. Ori, la petite créature blanche que l'on incarne, est toujours aussi agréable à contrôler. Les différents niveaux que l'on parcourt sont d'une beauté incroyable et parviennent à nous transporter.

Disponible uniquement sur Xbox One.

3. "Ghost of Tsushima" : un sublime Japon féodal

> Ghost of Tsushima | Bande-annonce de l'histoire et date de sortie - VF | Exclu PS4

La nouvelle production du studio Sucker Punch nous a véritablement conquis. Et pour cause, le jeu bénéficie d'une réalisation soignée qui a su nous transporter pendant tout le long de l'aventure. Cette dernière grosse exclusivité de la Playstation 4 embarque le joueur dans la peau de Jin Sakai, un des derniers samouraïs encore vivant, en quête d'une armée afin de repousser une invasion mongole récalcitrante.



La verdure, les immenses champs de blé, ou bien encore les cerisiers en fleurs auront de quoi vous transporter dans cet univers japonais parfaitement respecté. Porté par un système de combat solide - malgré quelques moments de frustrations - et d'un monde ouvert incroyablement riche, le titre fait partie de nos coups de cœur vidéoludiques de l'année 2020.



Disponible exclusivement sur Playstation 4.

4. "Animal Crossing : New Horizons" : une île somptueuse

> Qu'est-ce qu'Animal Crossing: New Horizons ? (Nintendo Switch)

Un jeu d'une mignonnerie absolue qui a conquis les joueurs et joueuses pendant le confinement. Cette simulation de vie qui prend place sur une petite île déserte vous offre la possibilité de faire de votre personnage ce que vous souhaitez. L'habiller, lui donner à manger, lui proposer des activités, bref, vous faites ce que bon vous semble. Un jeu qui saura vous dépayser et vous offrir le sentiment d'être en bord de mer.



Disponible uniquement sur Nintendo Switch.

5. "Mafia : Definitive Edition" : un magistral remake du jeu d'origine

> Mafia: Definitive Edition | Bande-annonce narrative | PS4

Un remake qui fait honneur à la version d'origine. Mafia (premier du nom) renaît magistralement dans une version 2020 grâce à Hangar 13 (Mafia 3, Borderlands : The Handsome Collection) studio californien en charge du développement du jeu. Pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de mettre les mains sur le jeu original, sorti en 2002 sur PC et 2004 sur Playstation 1, c'est le parfait moment de découvrir l'histoire de Tommy Angelo, un jeune réfugié italien, chauffeur de taxi, qui s'enrôle (malgré lui) dans le grand banditisme pour des raisons clairement pécuniaires.



Disponible sur Playstation 4 et Xbox One.