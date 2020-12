publié le 08/12/2020 à 20:08

La Xbox Series X mérite-t-elle d'être achetée à l'approche des fêtes de fin d'année ? C'est la question que bon nombre de joueurs et joueuses se posent avec l'arrivée des consoles nouvelle génération. Sony et Microsoft se livrant depuis plus de vingt ans une guerre commerciale sans merci visant à satisfaire au mieux les consommateurs avec des technologies de plus en plus poussées.

Véritable événement tous les sept ans, ces consoles promettent aux gamers des expériences de jeu plus percutantes et immersives dans lesquelles les heures ne se comptent plus. Le géant américain a dégainé son nouveau modèle le 10 novembre 2020 en France, quelques jours seulement avant celui de Sony et sa PlayStation 5, sorti le 19 novembre.

Deux modèles ont été mis en vente : la Xbox Series X (vendue 499,99e) et la Xbox Series S (vendue 299,99e), l'une étant plus performante que l'autre. Après un mois de prise en main, la rédaction de Funradio.fr vous propose de découvrir notre ressenti sur le modèle Series X, véritable bijou de technologie.

Un design séduisant et une manette subtilement améliorée

Simple, mais pourtant efficace. Le design de la Xbox Series X est très séduisant et n'aura aucun mal à se glisser dans votre déco intérieure. Du charme et de l'élégance, voilà notre ressenti en déballant le carton, qui lui aussi a bénéficié d'une touche très soignée. Ce monolithe noir mat pèse 4,45 kg et mesure 30 cm de haut et 15 cm de côté et de profondeur. Comme chaque console, la connectique se trouve à l'arrière et le lecteur de disque à l'avant.

Au-dessus, une grille d'aération à laquelle plusieurs petits trous se sont glissés laisse apparaître une couleur verte, emblématique de la marque. Celle-ci, bien pensée, rend la console d'un silence quasi absolu. Aucun bruit notable malgré une trentaine d'heures de jeu sur Assassin's Creed Valhalla ou bien Watch Dogs : Legion. Une belle prouesse quand on sait à quel point ce type de jeu (monde ouvert) est gourmand.

Côté manette, rien de bien nouveau de prime abord et pourtant... Microsoft a toujours proposé des manettes de qualité. Ergonomiques et très agréables entre les mains, celles-ci n'ont jamais rien eu a envier à la concurrence. Et pour cause, Xbox sait faire. Pour cette nouvelle génération de console, la société américaine a rajouté de légers grips permettant une meilleure accroche lors de vos parties. La croix directionnelle a quant à elle été revue puisque cette dernière s'est inspirée de la manette élite, bien plus pratique que la précédente version. Les joysticks, légèrement plus creusés et plus stables, apportent un vrai plus lors de certaines séquences de jeu (notamment lors des jeux de course). Seul bémol : des piles sont fournies. On aurait préféré une batterie directement intégrée comme le fait Sony depuis maintenant trois générations. Il faudra débourser une vingtaine d'euros supplémentaire pour en obtenir une sur Xbox.

Une interface épurée pour une machine très puissante

L'interface de cette nouvelle Xbox reprend grandement celle des anciennes consoles. Très accessible et épurée, celle-ci ne change pas fondamentalement, malgré de légères petites subtilités disséminés ici et là. Certaines catégories étant beaucoup mieux lisibles et plus fonctionnelles (surtout le menu Game Pass). On apprécie également ce gain en fluidité lorsqu'on navigue dans les différents menus. C'est simple, rapide et terriblement efficace. Aucun temps de latence contrairement à la précédente génération.

Côté performances techniques, la machine de Microsoft se présente comme étant la plus puissante du marché. Et pour cause, la console est capable de proposer un rendu natif en 4K (3840 x 2160 pixels) à 60 FPS (images par seconde) et même jusqu'à 120 FPS selon les jeux. Elle embarque un processeur 8 cœurs AMD Zen 2, une puce graphique AMD Navid RDNA 2, 16 Ho de GDDR6, 1To de stockage SSD NVME, et un lecteur de disque Blu-ray 4K UHD.



Des éléments qui apportent une expérience vidéoludique solide. On apprécie par exemple les temps de chargements très amoindris sur certains titres (notamment Assassin's Creed Valhalla). Il est à noter l'apparition de nouvelles fonctionnalités : le Ray tracing (la possibilité d'activer un mode permettant de faire réfléchir les éléments lumineux sur une surface rendant le tout extrêmement réaliste) et le Quick Resume (la possibilité de reprendre une partie de jeu au moment où celle-ci s'est arrêtée après avoir éteint la console).

Xbox Game Pass et rien d'autre ?

Lorsqu'une nouvelle console sort, il y a évidemment toujours cette sensation de la découvrir, mais aussi et surtout de découvrir les jeux qui accompagnent cette sortie. Force est de constater que Microsoft n'est pas au rendez-vous de ce point de vue-là. Aucune exclusivité est à noter. Pas de nouveau Halo... L'épidémie de Covid-19 a en effet eu raison de certains titres, finalement retardés. Il faudra s'armer de patience pour découvrir les premières exclusivités de Microsoft, prévues pour le début de l'année prochaine.



Seuls des jeux multiplateformes, certes très bons, sont disponibles. Mais cela reste très déceptif, surtout lorsque la concurrence ne manque pas d'en sortir de son côté. En revanche, Microsoft, ayant plus d'une corde à son arc, a su proposer un service pour combler ces quelques lacunes : le Xbox Game Pass. Un service d'abonnement qui propose une ludothèque bien garnies de plusieurs grands jeux (Alan Wake, la série des Gears of War, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, et bien d'autres).

Au final, faut-il acheter cette console ?

Si vous êtes un fan inconditionnel de jeu vidéo, la réponse est définitivement oui. La Xbox Series X semble se profiler comme la console la plus prometteuse. Malgré quelques légers points qui fâchent, Microsoft maîtrise clairement son sujet. Puissante, belle, intuitive, la machine a tout pour vous ravir, ou presque. On a qu'une hâte, celle de découvrir les futurs jeux qui exploiteront toutes les capacités de la console.



Si votre budget ne vous permet pas de vous offrir cette Series X, sachez que Microsoft propose un modèle, moins puissant certes, mais qui vous permettra de profiter à un moindre coup de l'expérience Xbox avec la Series S, proposée à 299 euros, soit 100 euros de moins que la Series X. Un beau cadeau de Noël en perspective.