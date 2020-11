publié le 09/11/2020 à 17:52

Les jeux vidéo comme passe-temps pendant cette deuxième période de confinement. Alors que la France vit une période de crise sans précédent avec l'épidémie de Covid-19, beaucoup de personnes se demandent comment occuper leur temps de manière ludique tout en restant en sécurité à leur domicile.

C'est la raison pour laquelle, la rédaction de Fun Radio vous propose de vous divertir paisiblement au travers de différents jeux vidéo disponibles aussi bien sur consoles que sur PC.. Que vous soyez fans de jeux d'aventure savamment bien écrits (Mafia : Definitive Edition), de simulation de jeux de sport terriblement réalistes (eFootball PES 2021, FIFA 21), ou bien de jeux d'action-aventure habillement immersifs (Marvel's Avengers), la sélection proposée saura à coup sûr vous séduire.

Seul.e ou à plusieurs, les titres citées pourront vous faire tenir pendant toute la durée de ce (re)confinement.

1."FIFA 20", "eFootball PES 2021" : le foot comme remède au confinement

Difficile de pouvoir aller taper le ballon avec ses ami.e.s pendant cette période de (re)confinement. C'est pourquoi, pour tous les amoureux de football, il vous est possible de jouer, seul.e ou à plusieurs, grâce aux titres de Konami et de EA Sports. Chacun des deux ayant des qualités et défauts, pourra vous faire passer de belles heures devant votre écran. La finesse du système de jeu de eFootball PES 2021, ou bien le contenu très riche de FIFA 21, il n'appartiendra qu'à vous de choisir celui qui vous accompagnera pendant ce (re)confinement.

Disponible sur consoles (Xbox One, PS4) et PC.

2."Marvel's Avengers" : confinez-vous avec Captain America

> Marvel's Avengers | Bande-annonce de lancement - VF - 4K | PS4

Vous avez toujours rêvé de contrôler Captain America, Black Widow, ou bien Hulk ? C'est désormais possible grâce au jeu de Crystal Dynamics (studio de développement en charge du reboot de Tomb Raider), Marvel's Avengers. Ce beat'em all très jouissif édité par Square Enix est un bon défouloir, riche en contenu (de nombreux costumes sont à débloquer), bien réalisé techniquement, malgré une écriture un peu bancale et une certaine répétitivité dans ses missions proposées. Le titre, qui est clairement un jeu service, aura de quoi satisfaire les fans de super-héros.

Disponible sur consoles (Xbox One, PS4) et PC.



3."Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" : skatez en toute sécurité devant votre écran

> Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 | Bande-annonce de lancement | PS4

On ne présente plus cette iconique série de jeu de skate qui met en avant la star de la glisse : Tony Hawk's. Cette version revisitée des deux premiers titres est une véritable madeleine de Proust, qui fera vibrer votre âme d'enfant grâce à une mécanique de jeu fidèle aux épisodes originels. Le jeu est fun à souhait et propose un gameplay arcade des plus jouissif.



Disponible sur consoles (Xbox One, PS4) et PC.

4."The Dark Pictures Anthology : Little Hope" : se faire peur pendant le confinement

> The Dark Pictures Little Hope | Bande-annonce de lancement | PS4

Une expérience frissonnante. The Dark Pictures Anthology revient dans un deuxième épisode, Little Hope. Supermassive Games, en charge du développement, réitère dans la narration horrifique après le succès de Until Dawn (belle pépite de la PS4 parue en 2015). Avec un système de jeu malin (QTE, choix moraux et scénaristiques...), et une mise en scène cinématographique, cette suite de Man of Medan qui vous embarque dans des lieux tous plus perturbants et étranges les uns que les autres saura vous faire frissonner à coup sûr devant votre écran.



Disponible sur consoles (Xbox One, PS4) et PC.

5."Captain Tsubasa : Rise of New Champions" : un rêve de gosse enfin disponible

> Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Bande-annonce date de sortie | PS4

"Olive et Tom, ils sont toujours en forme !". Qui n'a jamais rêvé de contrôler les personnages du plus célèbre manga de sport ? Avec Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Bandai Namco vous offre la possibilité de vivre les matchs de foot les plus iconiques du célèbre animé japonais. Tir de l'aigle, tir du tigre, et acrobaties aériennes ont été parfaitement retranscrits dans ce jeu de foot arcade aux graphismes savamment bien réalisés. Un titre clairement destiné aux fans qui aura de quoi les occuper de bonnes heures devant leur écran pendant ce (re)confinement.



Disponible sur consoles (Xbox One, PS4) et PC.



6."Assassin's Creed Valhalla" : la guerre n'a jamais été aussi belle

> Assassin’s Creed Valhalla: Story Trailer

Deux ans après nous avoir proposé un épisode qui prenait place dans la Grèce antique, Ubisoft fait revenir sur le devant de la scène sa plus célèbre licence, Assassin's Creed, dans les pleines étendues nordiques. Profitant d'une sortie sur consoles actuelles et nouvelles générations, le titre offre un rendu visuel des plus saisissant sur Xbox Series X et PS5. Jeu de lumière, modélisation des personnages, paysages époustouflants, le titre s'avère comme l'une des plus belles réussites de cette fin d'année 2020.

Disponible sur consoles (Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5) et PC.









7. "Watch Dogs : Legion" : l'espionnage futuriste

> Watch Dogs : Legion - Trailer d'histoire [OFFICIEL] VF

Après un premier épisode un poil trop ambitieux, et un deuxième épisode en dents de scie, Watch Dogs revient dans un nouveau volet plein de bonnes intentions. Le jeu prend place dans une ville de Londres futuriste complétement ouverte et dans laquelle il vous est possible de tout faire ou presque, Ubisoft ayant pris soin de distiller plusieurs éléments dans la capitale anglaise afin de rendre l'immersion totale.



Disponible sur consoles (Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5) et PC.



8. "Call of Duty : Black Ops Cold War" : un classique

On ne change pas une formule qui gagne. Comme chaque année, ce nouvel épisode de Call of Duty fait figure de rouleau compresseur. Son contenu multijoueur et sa floppée de mode de jeu arriveront à vous faire aisément tenir pendant ce confinement. On apprécie, comme toujours, le soin apporté à la trame narratif du mode solo.



Disponible sur consoles (Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5) et PC.