Ofenbach sur Fun Radio : Dorian et César annoncent une tournée pour 2022

publié le 25/11/2020 à 10:16

"On annonce qu'on va faire une tournée des Zénith début 2022". Ce sont les mots de Dorian et Cézar prononcés sur l'antenne de Fun Radio, mardi 24 novembre dans Le Before. Le duo parisien qui connaît un succès dithyrambique à travers le monde avec des morceaux percutants (Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane) compte bien vous faire danser de nouveau très bientôt.

Les places sont disponibles depuis le jeudi 19 novembre sur internet. Les Ofenbach seront de passage le 21 janvier 2022 au Zénith de Strasbourg, le 22 janvier au Zénith de Paris, le 10 février à Rennes et le 12 février à Montpellier. Dans le cadre de cette tournée exceptionnelle, les deux amis d'enfance, nommés aux Fun Radio DJ Awards dans la catégorie "Meilleur Single Dance" avec leur titre Head, Shoulders, Knees & Toes, vous offre la possibilité de remporter votre pass backstage.

"On a fait un jeu concours qui consiste à faire gagner 20 backstage pour les 500 premières places vendues de chaque concert", a expliqué Dorian.