publié le 25/09/2020 à 10:52

Deux morceaux qui s'annoncent déjà comme étant un succès. Jennifer Lopez et Maluma viennent de dévoiler Pa'ti - Lonely, deux titres entraînants qui figureront dans le film Marry Me, et dans lequel les deux stars de la chanson latine tiennent les rôles principaux. Le duo livre ici une prestation sensuelle dans des endroits tous plus idylliques les uns que les autres. Chorégraphies millimétrées, voitures de luxes, tous les éléments pour vous transporter dans un univers mondain sont présents.

Extrait du long-métrage de Kat Coiro (A Case of You, While We Were Here), les morceaux mettent en lumière un couple (Jennifer Lopez et Maluma) qui a tout pour être heureux mais dont le quotidien est beaucoup moins enchanteur. D'après le synopsis du film, produit par Universal Pictures, il s'agit de l'histoire d'une grande star de la chanson - interprétée par Jennifer Lopez - qui découvre l'infidélité de son conjoint - incarné par Maluma - à seulement quelques heures de son mariage.

Surprise par cette découverte de dernière minute, elle décide alors en pleine cérémonie de choisir au hasard un inconnu dans la salle. Ce dernier n'est autre que l'acteur Owen Wilson, un professeur de mathématiques. La sortie du film est prévue pour le 12 février 2021 aux États-Unis.