publié le 11/09/2020 à 11:37

Elle est enfin là ! Après quelques jours d'attente interminable, David Guetta et Sia ont dévoilé, ce vendredi 11 septembre, leur nouvelle collaboration artistique. Le morceau, baptisé Let's Love, s’annonce déjà comme un véritable carton puisque c'est une réussite totale.

Les sonorités, très empruntées aux années 80, sont sublimes et collent parfaitement entre les deux artistes. La voix de Sia, saisissante comme toujours, nous transporte dans un univers totalement rétro.

Le morceau avait été teasé sur le compte TikTok du DJ français, laissant déjà transparaître le succès du titre. On vous laisse savourer ce nouveau hit avec la vidéo ci-dessus, postée sur le compte YouTube de David Guetta. Le célèbre artiste sera d'ailleurs l'invité de Bruno dans la radio et du Studio Fun Radio, lundi 14 septembre. Ne manquez pas ce rendez-vous !

David Guetta et Sia, une association musicale toujours parfaite !

Les deux artistes se connaissent très bien puisqu'ils n'en sont pas à leur première association musicale. En 2011, David Guetta a mis en lumière le talent de Sia dans la chanson Titanium [un des plus gros succès de David Guetta, le clip vidéo cumule plus de 1,3 milliard de vues sur YouTube], une musique qu'elle avait pourtant refusée au début, avant d'accepter voyant le DJ français très insistant. Les deux artistes ont enchaîné les collaborations avec les titres She Wolf (paru en 2012), Flames (paru en 2018), et bien d'autres.