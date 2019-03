2ème Nuit de la solidarité à Metz : des bénévoles recherchés

publié le 01/03/2019 à 06:20

La 2ème édition de la Nuit de la Solidarité à Metz aura lieu dans la nuit du 15 au 16 mars prochain. Des bénévoles sont donc recherchés pour aider les professionnels de terrain à aller à la rencontre des sans-abris dans les quartiers de la ville.

Objectif : procéder à un décompte. Cet outil permettra de mieux connaître la situation de ces personnes en difficulté.

Les volontaires proposeront aux personnes en situation d'errance, de répondre à un questionnaire. Chaque personne sera libre de répondre ou non aux questions. Son anonymat sera garanti.



Les bénévoles seront formés sur la méthode et les bons réflexes à avoir. Ils intégreront une équipe dès 22h et jusqu'à 1h du matin.

Tous les Messins âgés de plus de 18 ans peuvent y participer.

Pour devenir bénévole, il faut être libre du vendredi 15 mars 20h30 et envoyer un mail à nuitdelasolidarité@mairie-metz.fr en précisant nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et votre souhait d'être bénévole ou chef d'équipe. Vous pouvez également préciser le secteur ou le quartier dans lequel vous souhaiteriez intervenir.