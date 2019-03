Gagnez votre abonnement salle de sport Montbéliard: JEU 100% Gagnant

publié le 19/03/2019 à 11:30

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et la salle de sport Le Kiffe à Montbéliard vous offrent votre abonnement de un an!

Le Kiffe Club

Le Club "Le Kiffe"? C'est quoi?

Avec un nom pareil, c'est obligé: vous allez passer un moment unique! Commencez à préparer l'été tranquillement dans la nouvelle salle de sport de Montbéliard!Que vous soyez soit débutant ou confirmé, chacun trouve son compte au club Le Kiffe de Montbéliard: Une salle et une équipe accueillante, du matériel de qualité bien entretenu, c'est la salle de sport Le Kiffe Club au 9 Rue du port à Montbéliard!

Toute la semaine, le planning du club est bien fourni: en solo ou en cours, partagez des séances de cross training, body pump, body combat, abdos...

La salle est ouverte entre 8 heures et 21 heures du lundi au samedi.



À votre inscription, vous débuterez par un premier rendez-vous avec Aurélien, votre coach. Vous définirez ensemble vos objectifs ! Le club dispose d'une balance scanner, nous vous pèserons à votre arrivée ainsi que tous les mois. Nous pourrons ainsi suivre votre évolution ensembles! En fonction de ce premier rendez-vous, de vos objectifs, et de vos capacités, il vous établira un programme personnalisé et unique dans un premier temps sur 4 semaines.



1ère séance:

Lors de votre première séance, vous êtes paré pour débuter votre programme disponible sur l'application du club ou sur papier. Aurélien (Coach) se consacrera entièrement à vous pendant cette séance pour vous indiquer les équipements à utiliser et les mouvements à effectuer.

À chaque fin de programme Aurélien fait le point avec vous ! Nous pourrons ainsi constater les résultats et/ou corriger les difficultés rencontrées.



Le Kiffe Club Date : 12/03/2019 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le Kiffe Club Date : Le Kiffe Club - Salle Massage détente Date : Le Kiffe Club Date : Le Kiffe Club Date : Le Kiffe Club - Espace Bar Date : 1 / 1 < > +

Équipements

Salle Cardio / Musculation

Salle fitness

Espace bar / Détente

Espace massage

Ainsi qu'un espace unique:

Une nouvelle salle avec un nouveau concept: la "Black box", salle de réalité virtuelle, pour vous dépenser et brûler des calories tout en vous divertissant !

JEU 100% Gagnant !

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez un abonnement sportif de un an à la salle de sport Le Kiffe Club de Montbéliard!

Et si vous n'êtes pas sélectionné? Aucun problème! Vous gagnez votre abonnement sportif de un mois!*

Si vous n'êtes pas rappelé, merci de nous contacter au numéro ci-dessus.



Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

Comment écouter ?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



Multipliez vos chances de gagner:

Pour tenter votre chance, écoutez Corentin entre midi et 16 heures sur le 100FM? ou inscrivez-vous sur ce formulaire ci-dessous, c'est un jeu 100% gagnant, vous êtes sûr de gagner!

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer:

Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):



Infos et renseignements sur le site LeKiffe.fun

Page Facebook

Tél: 03 81 90 46 31



ADRESSE:

9, Rue du Port

Montbéliard

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Page Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Franche-Comté)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Belfort)

- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en Franche-Comté)



Prêt, feu... SMASH !

Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Belfort, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 22 Mars 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- *Attention: Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Un pass 1 an (Abonnement LE KIFFE TOTALE avec cours, suivi, et massage), et jusqu'à 300 pass un mois pourront être distribués. Fun Radio Belfort se réserve le droit de ne pas offrir de pass à certains joueurs (Joueurs compulsifs, gagnants récents...).