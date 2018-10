La colère des retraités en Lorraine, Elisabeth Borne à Metz : l'actu de ce vendredi 19 octobre 2018

publié le 19/10/2018 à 07:09

Les retraités ont manifesté hier en Lorraine. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés à Nancy et à Metz. Ils réclamaient l’augmentation des pensions, la suppression de la hausse de la CSG et l’indexation des pensions sur les salaires.





Déplacement ministérielle aujourd'hui en Lorraine. Elisabeth Borne se rend aujourd'hui à Metz pour participer à une consultation Citoyenne pour l’Europe. Une sorte de débat qui permettra de recueillir auprès des citoyens leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs attentes sur le futur de l’union européenne.



Les agents du parc animalier à la Pépinière à Nancy sont en grève à partir de ce week-end. Les 4 agents dénoncent leurs conditions de travail et notamment l’organisation du travail qui ne respecte pas leur repos hebdomadaire. Ils contestent également l’insalubrité des locaux et les conditions de vie des animaux dans leur enclos. 200 animaux peuplent le parc de la pépinière.





En foot, l’AS Nancy Lorraine accueille Grenoble ce soir pour la 11e journée de Ligue 2. De son côté le FC Metz reçoit les chamois Niortais. Coup d’envoi des match à 20h.