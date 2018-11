Le programme des festivités de Saint-Nicolas à Metz ce week-end

publié le 29/11/2018 à 10:54

Metz accueillera Saint-Nicolas dimanche. Deux jours de festivités sont organisés place de la Comédie. Le traditionnel défilé est prévu dimanche à 16h. Le départ sera donné par les neufs chars réalisés par les associations messines. Le thème cette année : "nuit étoilée". 750kg de bonbons seront distribués.

Saint-Nicolas apparaîtra au balcon de l'Opéra-théâtre de Metz-métropole. Pour clôturer le week-end, le public profitera, à la tombée de la nuit, d'un spectacle aérien de la compagnie Theater Tol. "C'est un opéra de rue, aérien, avec une dizaine de comédiens dont un acrobate et une chanteuse lyrique. On aura un lâché de plumes, des confettis et un spectacle pyrotechnique", dévoile Hacène Lekadir, adjoint à la culture de Metz.





Saint-Nicolas solidaire

Et le week-end sera placé sous le signe de la solidarité. Une vingtaine de chalets seront occupés par des associations caritatives sur le marché solidaire et artistique. Elles vendront objets artisanaux, gâteaux et produits du terroir. L'argent récolté servira au fonctionnement de leurs structures. Le public pourra échanger avec les bénévoles présents sur place.



Des food-trucks proposeront de nombreuses gourmandises : barbe-à-papa, gaufres en bâtonnets, sucettes meringuées ou encore pain d'épices vegan. Leurs recettes seront reversées aux associations présentes sur place.



Deux grandes collectes sont mises en place. Une première collecte de jouets neufs, co-organisée avec le Secours Populaire. Une seconde, avec les Restos du Coeur qui ont notamment besoin de nourriture pour les bébés. Des petits pots pour les 6-12 mois seront donc les bienvenus.



Deux manèges gratuits seront installés pour les enfants : L'arbre nomade ou Le Manège des 1001 nuits. Une ludothèque, un espace d'éveil cocooning avec parcours de motricité et jeux de société et un sculpteur de ballons seront également présents.



