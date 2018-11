Nancy fête Saint-Nicolas ce week-end !

publié le 30/11/2018 à 10:07

Nancy accueille Saint-Nicolas ce week-end. Le maire Laurent Hénart, lui remettra les clefs de la ville demain soir à l'issue du défilé qui arrivera place Stanislas. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la cité ducale. 600 artistes seront mobilisés durant ces deux jours de festivités. "Un dragon ouvrira le défilé. Entre les chars traditionnels, confectionnés au fil de l'année, il y aura des fanfares et des compagnies. Cette année, le Japon est invité et là-bas, ils ont des traditions que l'on va découvrir comme des pompiers acrobates, qui défilent en jonglant sur des échelles", raconte le maire Laurent Hénart.



Pour la première fois cette année, dans une démarche écologique, un char sera tracté par des bénévoles à vélo. Les autres chars seront tractés au gaz ou seront électriques.

Les visiteurs pourront en profiter pour découvrir la ville en déambulant de villages en villages. Le détail avec Sébastien Duchowicz, président des vitrines de Nancy

A la tombée de la nuit, le public peut découvrir le spectacle de vidéo-projection sur les façades de la place Stanislas. " On essaie de raconter de manière onirique, avec des images et des technologies numériques d'aujourd'hui, la légende de Saint-Nicolas", explique Laurent Hénart, le maire. La nouvelle création de 8-9 minutes est proposée 2 à 3 fois chaque soir jusqu'au 6 janvier.



Toutes les infos et le programme sur : saint-nicolas.nancy.fr