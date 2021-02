publié le 11/02/2021 à 12:20

Son morceau Show Me Love ne vous est peut-être pas inconnu. Et pour cause, sorti en 2015, celui-ci cumule plus de 36 millions de vues sur YouTube. Vous l'aurez sûrement compris, Sam Feldt était l'invité du Before mercredi 10 février.

Le DJ néerlandais âgé de 27 ans est revenu au micro d'Alex Wat sur ses nouveaux projets artistiques et sur la sortie récente de son premier titre de 2021 baptisé Stronger avec la chanteuse américaine Kesha. Un morceau très inspirant au refrain efficace qui aidera les plus pessimistes à bien commencer l'année malgré un climat parfois anxiogène.

"Kesha m'a contacté il y a quelques mois avec l'idée de ce titre. Elle avait déjà les paroles et quelques idées de mélodies. Et j'ai instantanément accroché au message de la chanson. C'est galère pour tout le monde en ce moment et c'est ce que raconte la chanson. On va sortir de ça [pandémie mondiale, ndlr] plus fort et meilleur (...). Stronger est un vrai message d'espoir", a souligné l'artiste très optimiste.

> Sam Feldt - Stronger (ft. Kesha) [Official Music Video]

2021 : un nouveau départ pour Sam Feldt

Afin de commencer cette année sous les meilleurs auspices, Sam Feldt a décidé de supprimer l'intégralité de ses anciennes photos postées sur son compte Instagram. Un geste volontaire qui s'inscrit dans cette optique de nouveau départ. "Le but est de mettre en avant mes prochains sons pour 2021. Et ça commence dès maintenant avec mon nouveau titre avec Kesha. Il y aura encore beaucoup d'autres collaborations à venir", a-t-il confié sur l'antenne de Fun Radio.