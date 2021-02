Tiësto en interview dans Le Before

Alex Wat & Adrien Toma & Mico C

publié le 04/02/2021 à 10:12

8 milliards de streams, 36 millions d'albums vendus, 1 Grammy Awards et plus de 20 ans de présence dans le Top 100 DJ Mag... Tiësto, véritable icône de la musique électro, était l'invité exceptionnel ce mercredi 3 février du Before avec Alex Wat.

L'artiste de 52 ans, qui connaît un très joli succès avec son puissant morceau The Business, s'est confié sur ce hit, et notamment la rencontre avec le rappeur Ty Dolla $ign avec lequel il a signé non pas un remix - comme le font très souvent les DJ - du titre original, mais une nouvelle version baptisée très sobrement The Business Pt. II.

"Ty Dolla $ign a écouté le morceau d'origine et il l'a vraiment aimé. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose dessus. Les paroles sont très allemandes et européennes. Il voulait en faire une version plus américaine (...). Je trouve cette version vraiment cool", a raconté le DJ avant de dévoiler avoir rencontré le rappeur dans un avion lorsqu'il se rendait à Miami.

> Tiësto & Ty Dolla $ign - The Business, Pt. II (Official Lyric Video)

Un artiste découvreur de talents

Un DJ producteur, un musicien, mais aussi un découvreur de talents. Avec son label Musical Freedom, fondé en 2009, Tiësto n'hésite pas à mettre en lumière de jeunes artistes qu'il découvrent via "Instagram, Twitter, Myspace, Facebook, ou bien par courriel". C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Martin Garrix puisque Tiësto l'a contacté par message Twitter.

"J'ai commencé à le suivre (Martin Garrix) sur Twitter et puis on a parlé ensemble. J'ai entendu un de ses sons que j'ai trouvé vraiment bon et je l'ai signé sur mon label", a expliqué la star des platines.