Selena Gomez : découvrez son envoûtant EP, en espagnol, "Revelación"

publié le 12/03/2021 à 17:18

7 morceaux chantés en espagnol. Selena Gomez vient de dévoiler, vendredi 12 mars, son EP Revelación. Un projet musical sur lequel la star de 28 ans travaille depuis plus de dix ans a-t-elle confié au micro de Apple Music lors d'une interview. "C'est quelque chose que je souhaitais faire depuis dix ans. Je suis tellement fière de mes origines. Je voulais vraiment que ce projet voit le jour. Et c'était le moment parfait avec toutes les problématiques de division dans le monde. Il y a quelque chose de positif avec la musique latine". Un projet personnel et particulièrement cher à ses yeux.

La jeune femme, qui n'avait rien sorti depuis la parution de son troisième album studio Rare, paru en janvier 2020, a pour l'occasion convié plusieurs artistes sur cet EP, parmi lesquel(le)s DJ Snake avec qui elle avait déjà collaboré en 2018 sur le tube Taki Taki. Les deux complices ont réuni de nouveau leur talent respectif dans le titre solaire Selfish Love. Selena Gomez y mêle anglais et espagnol dans un refrain particulièrement entraînant. C'est d'ailleurs le seul titre sur lequel on l'entend chanter dans la langue de Shakespeare puisque dans les six autres il est question uniquement de chants espagnols.

Outre le DJ français, la pop star s'est entourée de deux rappeurs : Rauw Alejandro (Baila Conmigo) et Myke Towers (Dámelo To’). Toutes les collaborations ont été enregistrées "en Zoom" [logiciel de visiophonie, ndlr] en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19 a expliqué la chanteuse. Pour celles et ceux qui s'inquiétaient d'une retraite anticipée de la star, rassurez-vous puisque Selena Gomez compte bien livrer un dernier album à tous ses fans.