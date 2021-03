publié le 08/03/2021 à 12:44

Quelles sont les voix féminines les plus écoutées en France et dans le monde ? En cette journée internationale des droits de femmes, Spotify vient de dévoiler une liste mettant en lumière les noms des artistes féminines qui ont le plus de succès sur sa plateforme de streaming.



On apprend ainsi que la chanteuse Taylor Swift domine très largement le classement mondial. L'artiste de 31 ans, cumule plus de 2,3 milliards d'écoutes. Elle est suivie sur le podium par Ariana Grande, puis Dua Lipa. D'autres artistes apparaissent dans ce top, parmi lesquelles : Halsey, Billie Ellish ou bien encore Lady Gaga.

Côté national, celle qui se hisse en haut du tableau n'est autre que la chanteuse Aya Nakamura, qui a évidemment marqué l'année 2020 avec son tube Jolie nana, single le plus streamé cette précédente année. Derrière elle, on note la présence de Dua Lipa, Sia et Ariana Grande. Il est à noter qu'une autre chanteuse francophone, cette fois-ci belge, apparaît dans le classement il s'agit d'Angèle. Il faut dire que son titre Fever, qu'elle partage avec la chanteuse anglaise Dua Lipa, a réussi à s'inscrire comme l'un des plus beaux succès de ces derniers mois.