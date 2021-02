publié le 09/02/2021 à 12:46

Préparez-vous à danser. La talentueuse Dua Lipa dévoilera vendredi 12 février une réédition de son sublime album Future Nostalgia, sorti il y a presque un an. Celle-ci, intitulée Future Nostalgia : The Moonlight Edition embarquera des titres inédits, comme en témoigne la tracklist dévoilée sur le compte Instagram de la star.

On compte huit nouveaux titres dans cet album, parmi lesquels : That Kind Of Woman, We’re Good et If It Ain’t Me. On retrouvera également ses nombreuses collaborations comme Un Dia (avec J. Balvin, Bad Bunny et Tainy), Prisoner (avec Miley Cyrus) mais aussi et surtout celle qui a beaucoup fait parler tant elle est agréable à l'écoute, Fever (avec Angèle).

On note la présence d'une collaboration inédite - la seule visiblement - Not My Problem, avec le rappeur J.I.D. Rendez-vous sur l'antenne de Fun Radio pour découvrir tout cela.