VIDÉO - Bruno dans la radio : le carnet de vacances de Grace

publié le 06/08/2020 à 11:19

Connaissez-vous toutes les nouvelles expressions qui fleurissent dans la bouche des jeunes d'aujourd'hui ? Grace, cadette de l'équipe de la matinale de Fun Radio, vous offre une leçon particulière de français en vous dévoilant des mots ou expressions que vous ne connaissez peut-être pas.

"Ce soir, la soirée va être archi dar, un truc de ouf". Si vous entendez ce type de phrase, cela signifie que votre soirée va être grandiose, super, voire incroyable. Et pour ceux qui aiment draguer, notre animatrice vous dévoile un synonyme plutôt original... "chiner".

Si vous souhaitez ne pas vous faire remarquer, les termes "scred", "soum soum", seront les plus adaptés puisqu'ils font référence à la discrétion. Et si vous vous habillez très bien et que votre style vestimentaire est très beau et donne envie aux gens, on dira que vous êtes "déclassés". Prenez bien note de toutes ces expressions bien particulières, peut-être vous serviront-elles pendant vos vacances...