VIDÉO - "Heaven & Hell" : "J'adorerais faire un son avec Kygo", confie Ava Max

publié le 18/09/2020 à 17:35

Connue grâce à son tube Sweet but Psycho, paru en 2018, Ava Max s'est rapidement imposée comme un talent musical à suivre de très près. La jeune américaine d'origine albanaise a marqué le début d'année 2020 avec son morceau Kings & Queens, dont le clip vidéo cumule près de 100 millions de vues sur YouTube.



La reine de la pop en devenir sort son premier album ce vendredi 18 septembre. Baptisé Heaven & Hell, le CD se veut être inspirant et porteur de messages pour son public - dans son album la chanteuse aborde de nombreux thèmes, parmi lesquels le harcèlement scolaire, ou bien encore la trahison sentimentale. Interrogée sur son remix de la chanson du groupe Aqua, Barbie Girl, revisité en Not Your Barbie Girl, la star a déjà une idée sur la question. "Pour être complètement honnête, on a besoin de chansons qui portent des messages (...) Je veux vraiment inspirer les gens. Surtout j'aurais aimé écouter ce genre de musique en grandissant", a-t-elle confié au micro de JB et Justine.

Concernant une éventuelle autre collaboration avec un DJ [elle avait partagé le morceau Alone Part II avec Alan Walker en 2019 et le titre Let It Be Me avec David Guetta, ndlr], la nouvelle star de la pop n'a pas hésité longtemps. "J'ai parlé avec Kygo plusieurs fois sur Instagram et il est incroyable. Il a un talent fou. J'adorerais faire un son avec lui. Marshmello c'est un bon pote aussi. Il y a plein de très très bons DJ's en ce moment qui déchirent".

En attendant de découvrir un titre entre les deux stars, vous pouvez écouter le premier album d'Ava Max, Heaven & Hell, disponible depuis ce vendredi 18 septembre.