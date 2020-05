VIDÉO - Confiné, Bob Sinclar se confie au micro de Fun Radio

publié le 11/05/2020 à 11:54

C'est sans conteste le DJ star de ce confinement. Bob Sinclar a su capter l'attention des internautes en proposant chaque jour des DJ set pendant le confinement. Un partage musical qui s'est avéré gagnant en cette période de coronavirus. L’emblématique pilier de la French touch a enchaîné les lives, tous plus drôles les uns que les autres.

Deuxième invité de notre podcast All Stars, Bob Sinclar nous en dit plus sur tout le processus de mise en place de ses lives postés sur Instagram. "J'ai la chance d'habiter en face de mon studio d'enregistrement. Ici, il y a entre 30.000 et 35.000 vinyles. Toute ma créativité vient d'ici", a confié l'artiste qui fêtait ce dimanche 10 mai ses 51 ans.

Véritable passionné, Bob Sinclar ne manque pas d'être altruiste. "Je me lève assez tard le matin, et après toute la journée je cherche de la musique pour mon émission de 14 heures à 15 heures. Mon but c'est de chercher de la musique pour vous faire découvrir quelque chose". Les internautes n'ont qu'une envie : être de nouveau confiné.e.s pour écouter ses sets.