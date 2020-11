VIDÉO - Découvrez "Hawái", la délicieuse collaboration entre Maluma et The Weeknd

Maluma & The Weeknd - Hawái (Official Video)

publié le 05/11/2020 à 18:37

Une association musicale attendue. Maluma, star incontestée de la chanson en Amérique latine et The Weeknd, faiseur de tubes qu'on ne présente plus, ont dévoilé ce jeudi 5 novembre leur titre en commun. Baptisé Hawái, remix du titre original du chanteur latin paru en septembre, celui-ci va très vite s'inscrire comme "le" morceau du moment tant il est réussi.

Le timbre de voix solaire de l'artiste colombien de 26 ans et la puissance ainsi que la justesse vocale de l'interprète de Blinding Lights s'imbriquent parfaitement bien. The Weeknd est même allé jusqu'à pousser la chansonnette en espagnol, une performance surprenante mais réussie.

La chanson est accompagnée d'un très joli clip vidéo, signé Jessy Terrero, un metteur en scène habitué du genre, qui avait notamment réalisé la série Nicky Jam : El Ganador diffusée sur Netflix.