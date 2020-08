Calvin Harris, The Weeknd - Over Now (Official Video)

publié le 28/08/2020 à 11:04

Une collaboration attendue de pied ferme. Calvin Harris et The Weeknd unissent leur talent dans un morceau inédit, baptisé Over Now. Le DJ britannique de 36 ans s'offre les services de l'interprète de Blinding Lights pour la toute première fois. De quoi faire plaisir à tous ses fans, dans l'attente d'un nouveau projet musical depuis Love Regenerator, paru en début d'année 2020.

Le titre ne manquera pas de plaire au public de The Weeknd puisqu'il s'inscrit dans la droite lignée de ce que propose le chanteur canadien, à savoir une musique douce mais puissante qui emprunte aux sonorités rétro des années 80. La pâte de Calvin Harris est bien présente mais semble ici plus légère que celle qu'on lui connaît sur les morceaux We Found Love, This Is What You Came For, avec Rihanna.

Dans le clip vidéo qui accompagne la sortie du morceau, on aperçoit un The Weeknd plus en forme que jamais. L'artiste, entièrement modélisé en 3D, se déhanche pendant plus de trois minutes. La chanson avait été teasée il y a quelques jours de cela au travers de différentes publications faites sur les réseaux sociaux des deux artistes. Pour rappel, le dernier album de The Weeknd, After Hours, s'est imposé comme un véritable carton puisqu'il s'est écoulé à plus de 445 000 exemplaires aux États-Unis, une semaine seulement après sa parution.