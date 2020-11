VIDÉO - Jennifer Lopez, Maluma, Anitta... Découvrez notre playlist latino

publié le 02/11/2020 à 15:00

Une playlist qui aura de quoi vous redonner le sourire malgré cette période de confinement. Notre antenne passe chaque jour les meilleurs sons électro, mais aussi et surtout latino, avec des artistes internationaux de renom, très populaires, et dont la discographie est aussi large que variée.

Ainsi, dans cette vidéo, Fun Radio vous propose de découvrir un florilège des meilleures chansons aux sonorités latines diffusées en ce moment sur notre antenne. De l'association musicale endiablée entre Jennifer Lopez et Maluma (Pa'Ti), à l'entêtant tube des Black Eyed Peas, Nicky Jam et Tyga (Vida Loca), en passant par la douce reprise de Lucenzo (No Me Ama), Fun Radio vous dévoile une playlist agréable à écouter durant cette période parfois compliquée.

