VIDÉO - Découvrez les coulisses de l'édition digitale de Tomorrowland 2020

Never stop the music - The Creation of Tomorrowland Around the World

publié le 28/10/2020 à 16:28

Des moyens exceptionnels mis en place pour un rendu cinématographique des plus saisissant. Les organisateurs de Tomorrowland ont fait un travail titanesque afin de rendre cette édition 2020 immersive pour les quelques milliers d'internautes présents derrière leur écran.

C'est en tout cas ce que l'on découvre dans une vidéo postée, mardi 27 octobre, sur la chaîne YouTube de l'événement. Gigantesque fonds verts, caméras dignes d'un tournage de Steven Spielberg, et techniciens qui s'affèrent à rendre le tout cohérent, Tomorrowland Around The World a proposé un show incroyablement beau et parfaitement réussi.

Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, NERVO, Oliver Heldens Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet and Vintage Culture, et bien d'autres se sont succédé sur ces scènes virtuelles pour jouer leurs titres et ainsi proposer aux fans de musique électro un concert mémorable.