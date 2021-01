VIDÉO - Fun Radio Live Stream Experience : revivez l'intégralité du mix de Kungs

publié le 20/01/2021 à 12:10

Un très joli mix dans la prestigieuse salle parisienne. Kungs a joué lors de la soirée Fun Radio Live Stream Experience, diffusée vendredi 15 janvier, ses plus beaux morceaux. Valentin Brunel de son vrai nom a ainsi mixé, pendant 45 minutes, This Girl, I Feel So Bad, ou bien encore sa pépite Dopamine dans l'enceinte de l'Accor Arena, totalement déserte pour l'occasion.

Très content d'avoir participé à cet événement Fun Radio, l'artiste de 24 ans n'a pas caché son enthousiasme lors de la diffusion du show. En effet, Kungs s'est montré très actif dans l'espace commentaire de notre Twitch [plateforme sur laquelle le show a été également diffusé, ndlr]. De quoi ravir les nombreux internautes présents, tous enchantés par sa présence.

Pour celles et ceux ayant manqué sa prestation, il vous est possible de revoir l'intégralité du mix disponible en vidéo ci-dessus.