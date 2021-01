publié le 21/01/2021 à 11:00

"We all stars, we are one". Qui n'a jamais entendu les paroles de cette emblématique chanson (All Stars) de Martin Solveig ? Le célèbre DJ français a fait trembler les murs de l'Accor Arena, vendredi 15 janvier, lors de Fun Radio Live Stream Experience, véritable show hollywoodien extrêmement bien réalisé.

C'est bien simple, l'artiste, qui a fait danser le monde entier grâce à sa musique éclectique et positive, a régaler nos auditeurs et auditrices avec son magnifique set, un véritable sans faute. Celui qui nous a récemment confié vouloir sortir un nouvel album (le dernier, Smash, date de 2011) a réussi à mêler des titres électro et pop sur la scène parisienne.

Pour celles et ceux ayant manqué son incroyable prestation, il vous est possible de revoir l'intégralité du mix disponible en vidéo ci-dessus.