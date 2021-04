VIDÉO - Kygo : le DJ dévoile "Gone Are The Days", son nouveau titre avec James Gillespie

Kygo - Gone Are The Days (Visualizer) ft. James Gillespie

publié le 16/04/2021 à 10:27

La voici. Après nous avoir teasé son nouveau morceau, particulièrement attendu par sa communauté de fans, Kygo lève enfin le voile sur sa nouvelle création musicale. Baptisée Gone Are The Days, celle-ci a été dévoilée ce vendredi 16 avril par l'artiste de 29 ans. Si vous vous attendiez à danser dessus sachez que c'est raté.

En effet, le prodige norvégien signe ici un morceau plus lent, plus doux et plus mélancolique que ceux qu'on lui connaît. Une ballade pop à l'opposé des morceaux Hot Stuff ou bien It Ain't Me. Le titre saura malgré tout vous conquérir puisqu'on reconnait aisément la signature de l'artiste avec son piano, sa marque de fabrique.

Le morceau, dévoilé il y a seulement quelques heures, semble déjà plaire aux internautes qui, très enthousiastes, n'ont pas hésité à faire part de leur avis dans l'espace commentaire du clip vidéo posté sur YouTube. "Ce morceau est tellement relaxant", "Ce titre est tellement touchant", "L'un des morceaux les plus émouvants de Kygo".