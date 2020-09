Vin Diesel s'associe à Kygo pour sa toute première chanson

Feel Like I Do

publié le 28/09/2020 à 18:12

Vin Diesel aurait-il trouvé sa reconversion ? L'acteur hollywoodien, tête d'affiche de la franchise Fast and Furious, a dévoilé vendredi 26 septembre sa toute première chanson. Intitulée Feel Like I do, cette dernière est signée sur le label du célèbre DJ Kygo, qui participe également à la production.

Avec sa voix rocailleuse, si singulière, le comédien livre ici son premier single dont il semble très fier. "Depuis si longtemps, je promets de sortir de la musique... encouragé par vous, de sortir de ma zone de confort. Merci d'avoir cru en moi. Comme toujours, j'espère vous rendre fier", a-t-il écrit sur son compte Instagram.



Le comédien américain n'a jamais caché son attirance pour les musiques de Kygo. En 2017, il s'était déjà illustré devant le micro en reprenant le morceau It Ain't Me, en collaboration avec Selena Gomez.