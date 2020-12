VIDÉO - Kygo : le DJ propose des cours de musique en ligne

publié le 10/12/2020 à 18:47

Le confinement aura décidement pu démocratiser les formations en ligne. Kygo, la superstar des platines, va proposer, à partir du 4 janvier 2021, une masterclass sur le processus de production musicale électronique. "Cette formation vous permettra d'améliorer grandement vos aptitudes de producteur (...) Je vais vous expliquer tout ce que je fais", souligne le DJ dans une vidéo explicative.

L'artiste de 29 ans va durant 30 jours vous donner ses meilleurs conseils qui vous permettront, pourquoi pas, de créer des sons géniaux à la fin de ce stage proposé par la start-up américaine Monthly. Une belle idée qui ravira à coup sûr les fans du compositeur de Stole The Show, It Ain't Me, ou bien encore Firestone.

Vous avez jusqu'au 27 décembre pour vous inscrire sur ces quatre semaines de formation. Il vous faudra débourser entre 250 et 350 dollars pour assister à celle-ci.