Les pires coups de pute entre frère et sœur

publié le 28/11/2020 à 11:00

"T'es une garce quand même !". Voilà les phrases entendues lors de cette séquence pour le moins amusante. Nos trois animateurs du soir, Karel, Alice et le Doc Pavageau, ont interrogé plusieurs auditeurs et auditrices sur la relation frère et sœur, parfois compliquée.

Animosité, coup bas et autres engueulades, le quotidien entre les deux sexes peut vite déraper à la maison. L'antenne de Fun Radio a récolté plusieurs témoignages. Coraline nous a ainsi expliqué avoir supprimé le compte d'un célèbre jeu vidéo de son frère lorsque tous les deux étaient encore adolescent.

Alice, notre animatrice, est également revenue sur sa relation avec son frère. "On se battait vachement (...) J'étais la plus jeune, donc je morflais à mort", a-t-elle confié. Plus tard, une autre auditrice a révélé avoir cassé le bras de son frère en le poussant dans les escaliers.