VIDÉO - Lovin'Fun (Sexy Chocolat) : elle découvre que sa copine voit quelqu'un d'autre

publié le 07/11/2020 à 10:30

Elle avait finalement raison. Lucile a contacté l'équipe de Lovin'Fun afin de tester la fidélité de sa copine Clio. Les deux femmes vivent une relation amoureuse depuis presque un an, mais depuis quelques semaines des doutes se sont immiscés du côté de notre auditrice.

En effet, le couple, qui ne vit pas sous le même toit, se voit que très peu de fois, et pour cause Clio, anciennement mariée à un homme, n'assume pas cette nouvelle relation qu'elle cache à tout son entourage et se montre très distante.

Inquiète de son comportement, Lucile la soupçonne de voir quelqu'un d'autre, "peut-être son ex-mari", a-t-elle confié à notre trio du soir. Karel, comme à son habitude, s'est alors glissé dans le rôle d'une vendeuse de coffrets coquins afin de piéger la jeune femme et ainsi savoir à qui elle souhaitait adresser ce joli cadeau.

Hélas pour notre auditrice, le nom donné n'est pas celui auquel elle s'attendait puisque la personne choisie s'appelle... Maxime, "son plan cul".