VIDÉO - Lucenzo interprète son titre "No Me Ama" dans Le Studio Fun Radio

publié le 20/10/2020 à 14:48

Connu grâce à son tube Danza Kuduro, sorti en 2010, Lucenzo s'est livré au micro de Fun Radio. Le chanteur franco-portugais revient en force avec son nouveau morceau No Me Ama, une reprise efficace et envoûtante de Let Me Love You, tube signé Mario en 2004.

L'artiste de 37 ans, originaire de Bordeaux, a répondu aux questions de JB, Justine, et Julien Tellouck en toute transparence. Le succès planétaire de son tube Danza Kuduro, qui figure sur la bande originale du cinquième volet de Fast & Furious, ses envies artistiques, son futur album... Lucenzo nous a tout dit.

"En ce moment c'est beaucoup la mode des reprises, encore plus chez les latinos puisqu'ils ont commencé depuis pas mal de temps. Et j'avais cette idée-là de faire une reprise d'un classique des années 2000 (...) J'ai automatiquement pensé à Mario", a confié Lucenzo au micro de Fun Radio.