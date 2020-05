VIDÉO - Martin Solveig : revivez son interview et son mix sur Fun Radio

publié le 18/05/2020 à 13:40

Il était venu nous présenter son nouveau titre. Martin Solveig connaît par cœur nos studios, et pour cause, le compositeur de All Star, Hello, ou bien encore Do It Right, s'est installé plusieurs fois autour de la table avec nos animateurs et animatrices.

Celui qui a inauguré notre podcast All Stars s'est joint, en décembre 2019, à l'équipe de Bruno dans la radio pour nous dévoiler son single Juliet & Roméo, en collaboration avec le rappeur Roy Woods (protégé de Drake). Questionné par les membres de la matinale de Fun Radio, le DJ producteur français est revenu sur tout le processus de création de ce titre, et la rencontre avec l'artiste canadien.

Martin Solveig a également pris les platines de la matinale afin de nous mixer ses plus grands tubes. Une prestation qui a ravi nos auditeurs, mais aussi animateurs présents en studio.