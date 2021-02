Sia and David Guetta - Floating Through Space (Official)

publié le 03/02/2021 à 17:04

Une nouvelle collaboration qui ne déçoit pas. Sia a dévoilé, ce jeudi 4 février, le titre Floating Through Space avec David Guetta. Celui-ci apparaîtra dans son prochain album, Music, dont la sortie est prévue le 12 février. Le morceau, disponible depuis seulement quelques heures, est une très belle réussite.

La voix de Sia, comme très souvent, est sublimement bien portée par la mélodie très enivrante du titre. Le clip vidéo, publié ce même jour, met en avant deux protagonistes : une femme et un homme qui arpentent librement et candidement un skatepark avec une perruque bicolore, blonde et noire, si caractéristique de la chanteuse australienne.

Pour rappel, leur dernière collaboration, Let's Love, a connu un très large un succès. Et pour cause, le morceau, véritable tube, a conquis beaucoup d'auditeurs et auditrices avec ses très belles sonorités empruntées aux années 80. On espère le même succès pour ce nouveau titre, qui est à découvrir sur notre antenne dès aujourd'hui.