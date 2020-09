VIDÉO - Découvrez "Del Mar", la folle collaboration qui réunit Ozuna, Doja Cat et Sia

publié le 07/09/2020 à 12:21

Un titre qui sent bon l'été malgré la rentrée. Ozuna vient de dévoiler son nouveau morceau en collaboration avec Doja Cat et Sia. Intitulée Del Mar, la chanson saura à coup sûr vous faire danser puisqu'elle s'inscrit dans le registre reggaeton qu'on connaît du chanteur de 28 ans, avec une pointe de hip-hop dans le couplet de la rappeuse Doja Cat, qui a connu un énorme carton avec son morceau Say So.

Extrait de son album Enoc, paru le 4 septembre, le single se veut être le porte-étendard de ce nouveau projet musical. C'est la première fois que l'interprète de Dile Que Tu Me Quieres s'offre les deux stars de la chanson.

Ce ne sont pas les seul(e)s artistes à qui a fait appel le chanteur. On peut également retrouver J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee et Karol G sur le CD. Un album 100% latino vous l'aurez compris.