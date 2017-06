publié le 01/06/2017 à 18:24

Stop à la procrastination. Le retour du soleil rappelle que c'est le moment de vous (re)mettre au sport. Vous avez débuté l'année 2017 avec plein de bonnes résolutions et motivé comme jamais pour vous façonner un corps de rêve, et pourtant vous avez repoussé le début de l'entrainement... jusqu'à aujourd'hui.



20 jours avant le début de l'été, il n'est pas trop tard pour commencer. Pas la peine de s'inscrire dans une salle de sport. Les réseaux sociaux regorgent de coachs sportifs en tout genre. Des exercices, des challenges, des cours... Il y a de quoi faire et tout le monde y trouvera son compte.

Prenez un tapis, un short, une paire de basket et c'est parti, tout peut se faire depuis chez vous il vous faut simplement une connexion internet. En famille, entre amis, en amoureux ou seul à vous de décidez comment vous allez vous prendre en main.

1. Sonia Tlev, coach de fitness

C'est la reine des abdos-fessiers. Sur son compte Instagram, la jeune femme partage des exercices en vidéo, facile à reproduire, pour se muscler ces deux parties du corps. Il n'y a qu'à voir les résultats qu'elles postent pour se rendre compte de l'efficacité de son entraînement.

2. Jeanette Jenkins, diététicienne et professeur de cardio

De nombreuses stars ont fait appel à elle pour se remettre en forme. Véritable professionnelle, les exercices qu'elle propose à ses abonnés sur son compte sont tous facile à reproduire, et auront un effet immédiat sur votre corps. Jeannette Jenkins propose également de bonnes recettes équilibrées, car l'un ne va pas sans l'autre.

3. Jen Selter, pro des squats

Pour celles et ceux qui veulent avoir des fesses d'enfer cet été, c'est Jen Selter qu'il faut suivre sur Instagram. La jeune femme passe ses journées à faire des squats et vous montre les exercices qu'elle pratique quotidiennement pour que vous en fassiez de même.

Looking like some kind of animal with this move but it's one of my favorites ¿¿ Une publication partagée par Jen Selter (@jenselter) le 29 Sept. 2016 à 16h14 PDT

4. David Costa, coach sportif

Sur son compte, le coach propose des exercices à reproduire facilement chez soi. David Costa schématise ses photos afin que vous reproduisiez ses positions à l'identique. Ainsi, vous n'avez aucune raison d'avoir mal après avoir fait ses entraînements.