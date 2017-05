publié le 30/05/2017 à 19:59

Cela va de soi, les filles fans d'EDM aiment faire la fête. Il vous faut donc un sérieux goût pour les soirées si vous voulez la suivre. On ne parle par ici de petits dîners entre amis mais de nuits interminables, voir même de festivals qui durent plusieurs jours.



Elles se distinguent par leur style vestimentaire extravagant. C'est à qui sera la mieux habillée tout en portant le moins de vêtements. Elles sont décomplexées et attirent l’œil, rien n'est trop sexy pour elles. Si vous êtes jaloux ça risque de ne pas le faire.

Les fans d'EDM dansent jusqu'au bout de la nuit et ont des pas bien précis pour certaines. La chorégraphie est étudiée, on ne rigole pas avec ça. Tachez de ne pas être trop proche d'elle quand leur DJ préféré arrive sur la scène vous risquerez de vous en souvenir. C'est l'heure de savoir si vous avez les qualités requises pour être en couple avec une fille fan d'EDM !

1. Aimer faire la fête

On vous a prévenu, les fans d'EDM passent leur temps à sortir. Elles sont souvent une bande de copines à adorer ce même genre de soirée et elle ne les lâchera pas de si tôt. Alors si vous êtes plutôt soirée plateau télé ça risque de ne pas coller.



2. Avoir une bonne audition

Si vous sortez avec elle attendez-vous à ce qu'elle vous hurle dans les oreilles. Pourquoi ? Certainement par pour vous dire qu'elle vous aime mais plutôt pour exprimer sa joie de voir son DJ préféré arriver sur la scène. Un seul conseil : écartez-vous, ou mettez des boules Quies.

3. Etre patient

La fan d'EDM assure son style, et veut être la plus belle du festival. Elle met beaucoup de temps à trouver la tenue idéale et cela passera avant tout ! Si vous aimez jouer aux jeux vidéo ça peut le faire car vous aurez de quoi vous occuper pendant ce temps-là.



4. Ne pas être jaloux

En parlant de style, on a oublié de préciser qu'elle préférait les tenues légères à celles encombrantes... La fan d'EDM porte le moins de matière possible afin de pouvoir se défouler plus librement ! Maillots de bain, crops tops, et mini-shorts sont de rigueurs.

5. Être indulgent

Elle vous emmènera dans des festivals qui durent plusieurs jours et ne passera pas forcément par la case douche. Ok, elle fait attention à son apparence mais ce qui compte, c'est la tenue, pas le reste. Après avoir dansé pendant plusieurs jours, tachez d'avoir le cœur bien accroché.

6. Se préparer physiquement

Votre copine fan d'EDM vous fera passer de soirées en soirées, ce qu'elle aime par-dessus tout c'est s'amuser et danser. Pour la suivre il faut soit que vous aimiez vous aussi faire la fête, soit que vous soyez prêt à accepter un tel train de vie !

7. Choisir le bon cadeau

Pour son anniversaire ou tout autre événement oubliez les chocolats, les fleurs et tout autre cadeau trop classique. Ce qu'elle veut c'est aller dans des festivals, et justement celui de l'EMF arrive