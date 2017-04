publié le 28/04/2017 à 14:25

Ils l'avaient annoncé sur leurs réseaux sociaux et il est enfin là : Another life, le nouveau titre d'Afrojack et de David Guetta. On retrouve également sur ce morceau la voix envoûtante de la chanteuse américaine Ester Dean, qui se mêle parfaitement aux styles des deux DJ's. Ce trio gagnant est un carton assuré qu'on ne se lassera bientôt plus d'écouter ! Ce titre avait été diffusé pour la première fois lors de l'Ultra Music Festival à Miami.



Les deux DJ's s'étaient mis en scène dans un jet en train de travailler ensemble sur un projet. Vous avez été nombreux à avoir vu juste : cela annonçait la naissance d'un nouveau titre commun. En effet,ils n'en sont pas à leur première collaboration. Après Lourder Than Words, Lunar extrait de l'album Nothing But The Beat de David Guetta et Hey Mama avec Nicki Minaj, David Guetta et Afrojack reviennent de nouveau à deux sur le devant de la scène pour notre plus grand plaisir.

Afrojack x David Guetta