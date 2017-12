Noël 2017 : 5 cadeaux à offrir à un fan d'EDM

publié le 14/12/2017 à 10:03

Noël approche et il est temps de penser aux cadeaux. Votre copain, un membre de votre famille ou tout simplement un de vos proches est fan d'électro et vous n'avez pas la moindre idée de ce qui lui ferait plaisir ? Nous allons vous donner quelques pistes.



Sachez que ce fan d'EDM a encore la tête plongée dans ses souvenirs de l'été dernier, quand il sautait comme un fou avec la foule de l'Electrobeach ou quand il enchaînait piscine, mojito et DJ set à Ibiza. Il faut le faire rêver et l'empêcher de déprimer en attendant le retour des beaux jours.

La bonne nouvelle c'est qu'on a la solution pour lui faire passer l'hiver sans trop de nostalgie. Un jeu, un accessoire, un objet high-tech, une place de concert... Il y en a pour tous les budgets. Voici la liste de cadeaux de Noël du fan d'EDM. 100% garanti !

1. Le jeu Dropmix

C'est notre coup de coeur. Dropmix est un jeu musical signé Hasbro et Harmonix. Comment ça fonctionne ? Vous connectez votre tablette ou votre smartphone au plateau de jeu. Vous placez des cartes de couleur sur ce plateau de 5 pistes et vous créez le mix que vous voulez.



2. Un vêtement Pardon My French

C’est la marque de vêtements de DJ Snake. Sweat, tee-shirt, bonnet, gant… Rien de mieux pour se fondre dans la masse lors des festivals.



3. Un casque ou une enceinte

Un fan d’EDM écoute sa musique jour et nuit. Un casque ou une enceinte c’est un cadeau qui fera lui plaisir à coup sur. Alors, si en plus vous lui offrez un casque de la marque Beats ou une enceinte Haro Creative, il sera comme un dingue.



4. Une place de concert

2018 c'est l'année des concerts. Le fan d'EDM ne pourra pas manquer la Fun Radio Ibiza Expérience. Tous les meilleurs DJs de la planète seront réunis le 27 avril à Paris dans une ambiance digne d'Ibiza. Sinon il y a aussi le concert de DJ Snake, de David Guetta, l'EMF et Tomorrowland... Pas mal non?

5. Un week-end à Ibiza

Si vous voulez vraiment lui faire une grosse surprise offrez-lui le must du must du clubber : un week-end à Ibiza. Là bas il pourra voir les plus grands dj’s de la planète comme David Guetta, DJ Snake ou encore Martin Garrix.