publié le 22/11/2017 à 14:34

Après avoir mis en scène leur production de façon décalée, Selena Gomez et Marsmello présentent le clip officiel. Au départ ils présentaient Wolves dans un FaceTime entre eux deux, repris sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. Depuis le 19 novembre dernier le morceau à un clip imageant parfaitement les paroles puissantes.



"J'ai pleuré avec les loups pour t'atteindre. Je suis allée dans les plus sombres allées pour t'atteindre" Chante Selena Gomez dans des espaces déserts et impressionnants. Elle partage son désarroi de la façon la plus sensuelle possible. Elle suit la tendance de son dernier clip, Fetish, et confirme qu'elle n'est plus une jeune fille.

Après plus d'un an d'absence sur scène, Selena Gomez a fait son grand retour lors des American Music Awards. Elle a interprété Wolves sur un plateau apocalyptique en compagnie de Marshmello.

> Selena Gomez, Marshmello - Wolves / AMA's 2017