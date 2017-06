Crédit : inarik - iStock / Getty Images Plus

publié le 14/06/2017 à 14:40

Le Bac débutera ce jeudi 15 juin. Tous les élèves ont actuellement le nez plongé dans leurs livres et les derniers cours sont en train d'être relus. Le stress est à son comble pour l'ensemble des terminales. Mathématiques, physique, communication, philosophie, anglais, histoire, économie... De nombreuses matières sont à réviser et pendant une semaine ils vont enchaîner les copies.



Pour décompresser ou pour vous mettre dans l'ambiance, nous avons décidé de vous faire passer le Bac Fun Radio. On vous promet qu'on ne parlera ni du théorème de Pythagore, ni de Victor Hugo ! Préparez vos fiches sur les DJ's car nous allons tester vos connaissances musicales. Ce sont des questions pointues sur des artistes que l'on a l'habitude de vous diffuser sur Fun Radio. Alors êtes vous incollables sur les DJ's ? C'est l'heure de vous tester.

Quel est le prénom de DJ Snake ? William

Willy

Liam