"First Time" : le clip touchant de Kygo et Ellie Goulding

publié le 26/05/2017 à 09:54

Pour ne rien rater de l’actualité de vos artistes préférés, regardez la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Sortie d'un nouveau clip ou d'un album, photos sexy, blagues, séparations, tenues improbables, soirées VIP... Nous regardons chaque jour pour vous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



Kygo et Ellie Goulding ont dévoilé le 22 mai le clip de leur titre First Time. On y voit la chanteuse se remémorant des souvenirs de sa relation avec son frère. Rihanna teste les filtres Snapchat et elle est méconnaissable, puis elle a monté les marches du Festival de Cannes dans une longue robe blanche. Autre événement cette semaine : The Chainsmokers ont remporté le prix des meilleurs artistes Dance aux Billboard Music Awards.