Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta ft. Kiiara - Complicated (Original Mix)

publié le 01/08/2017 à 16:57

Après 2U avec Justin Bieber, David Guetta fait de nouveau parler de lui depuis la sortie du titre Complicated avec Dimitri Vegas & Like Mike et Kiiara. La voix de la chanteuse américaine se mêle parfaitement au mix produit par les trois DJ's. Un morceau électro-pop qui s'ajoute à la longue liste des titres de l'été.



Dimitri Vegas avait fait des confidences sur sa relation avec David Guetta lors d'une interview sur Fun Radio à Tomorrowland : "Quand j'étais jeune j'ai travaillé en tant que technicien ici. J'ai même été le backliner de David Guetta." Finalement Dimitri Vegas & Like mike sont devenus à leur tour des artistes reconnus dans le domaine de la musique et enchaînent les projets à succès.