publié le 22/07/2017 à 21:05

Avant de parler de Tomorrowland, Afrojack est revenu sur sa prestation à l'EMF. JB lui a demandé où en était sa relation avec David Guetta, lui-même présent à Port Barcarès : "C'est un vrai copain. Ça fait 8 ans qu'on se connaît, il fait partie de ma famille. On a beaucoup de collaborations à venir. Another Life n'était que le début, on a 10 chansons prêtes." Une révélation à laquelle personne ne s'attendait et qui fait très plaisir à entendre.



Afrojack est l'une des superstars de Tomorrowland, il s'y produit 9 fois cette année. Depuis 3 ans il ouvre le festival en jouant à Dreamville, le camping du festival. Véritable petit village, les campeurs y trouvent une épicerie, un coiffeur et autres commerces installés pour l'occasion. Chaque année il a le même sentiment : "C'est un honneur pour moi de faire ça. C'est particulier de voir l'excitation des festivaliers. Tout le monde est super content d'être là." Il a ensuite parlé de Tomorrowland plus généralement : "C'est le Disneyland de la musique. Il se passe des choses partout. C'est vraiment spécial et impressionnant."