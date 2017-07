publié le 11/07/2017 à 14:39

Tout au long de l'année vous avez découvert de nouveaux titres prometteurs des artistes de la scène electro-dance. Certains ont confirmé leur savoir-faire en la matière comme Yellow Claw et DJ Snake qui ont signé une collaboration réjouissante : Good Day. D'autres débutent et se sont fait un nom dès leur premier titre comme Odyssey avec leur morceau Fly.



Certains ont réussi a satisfaire leur public tout en les emmenant dans un nouveau genre, comme Calvin Harris qui a signé un album funk comprenant dix titres avec une multitude d'artistes très connus dont Nicki Minal, Katy Perry ou encore Travis Scott.

Les deux titres qui ont marqué cette année 2017 sont sans aucun doute Ed Sheeran avec Shape Of You et Luis Fonsi et son titre Despacito qui ont explosé tous les records. Retrouvez les autres titres que vous allez entendre à coup sur tout l'été dans le Mashup Summer 2017.





"Mashup Summer 2017" : la playlist complète

Ed Sheeran - Shape Of You

Odyssey - Fly

The Chainsmokers - Paris

Martin Jensen - Solo Dance

Katy Perry - Bon Appetit

The Chainsmokers x Coldplay - Something Just Like This

Jason Derulo - Swala

Katy Perry - Chained To The Rythmn

Kygo x Selena Gomez - It Ain't Me

Alok - Hear Me Now

Clean Bandit - Rockabye

Major Lazer - Run Up

Luis Fonsi - Despacito

DJ Khaled x Justin Bieber - I'm The One

Yellow Claw x DJ Snake - Good Day

Jax Jones - You Don't Know Me

Zedd - Stay

Mosimann - Never Let You Go

Calvin Harris - Slide

Basada - Music Sound Better With You

Clean Bandit x Zara Larsson - Symphony

Don Diablo - Cutting Shapes

Future - Mask Off

Henri PFR - Until The End

Bakermat - Living