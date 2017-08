publié le 09/08/2017 à 11:24

Jax Jones s'est associé à Demi Lovato et la rappeuse Stefflon Don pour son nouveau titre Instruction. Pour mettre en scène ce titre, ils ont choisi un univers chaud, le coucher du soleil à Los Angeles. Percussions, danseuses sexy en streetwear... Ce clip nous donne envie de danser et de suivre les instructions que chantent Demi Lovato. La popstar américaine est sur tous les fronts. Après avoir signé une collaboration avec Cheat Codes : No Promises, elle sortira son prochain album très bientôt.



Autre événement cette semaine et pas des moindres, la sortie imminente de 6 titre d'Avicii. Depuis plusieurs jours le DJ tease sur ses réseaux sociaux des extraits de ses nouveaux morceaux. Il a déjà dévoilé trois titres : Without You, You Be Love et enfin Lonely Together produit avec Rita Ora. On vous les fera tous découvrir lors de leur sortie prévue le 10 août prochain. Toutes les autres actualités de vos artistes préférés sont à retrouver en vidéo dans la Fun Stories.

> Jax Jones - Instruction ft. Demi Lovato, Stefflon Don