publié le 12/07/2017 à 12:52

Les artistes sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, et partagent leur quotidien avec leurs fans. Des photos de leurs prestations, de leurs vacances, des vidéos teasant leur morceau à venir... Ils se dévoilent de plus en plus pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. Nous regardons chaque jour avec attention l'ensemble de leurs comptes sur les réseaux sociaux, afin de partager avec vous l'actualité des artistes Fun Radio.



Dua Lipa a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. La jeune chanteuse anglaise connue pour ses collaborations avec Martin Garrix sur Scared To Be Lonely et Sean Paul sur No Lie fait aussi un carton en solo. Son premier album au titre éponyme, sorti le 2 juin, dernier a reçu de très bonnes critiques, son univers pop a fait l'unanimité. Depuis cette ascension Dua Lipa se lâche et embrasse sa meilleure amie sur la bouche sur Instagram.

Autres actualités marquantes cette semaine : la sortie du clip Know No Better de Major Lazer. Nicki Minaj se révèle plus sexy que jamais sur Instagram, pendant qu'Hardwell déguste une pizza en plein mix. Tout ceci est à retrouver dans la Fun Stories de la semaine.